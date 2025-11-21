UMCG, Treant en Ommelander willen in 2027 gezamenlijk epd

Drie ziekenhuizen uit het noorden van het land gaan samen een elektronisch patiënten dossier (epd) in gebruik nemen. Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Treant en Ommelander slaan de handen ineen en mikken er samen met epd-leverancier Epic op het systeem begin 2027 in gebruik te nemen.

“Alle informatie van een patiënt op één plek maakt de zorg sneller, veiliger en beter”, zegt Tom van der Laan, CMIO en KNO-arts in het UMCG tegen Zorgvisie. Het gezamenlijke systeem moet de samenwerking tussen de drie ziekenhuizen dan ook verbeteren. Zo verwachten ze dat patiënten minder vaak hun verhaal hoeven te doen, minder vaak hoeft te reizen en het ziekenhuis minder handelingen dubbel hoeft uit te voeren.

Gegevens uitwisselen

Van der Laan: “In de afgelopen jaren hebben we geprobeerd om afzonderlijke systemen met elkaar te laten praten om informatie zo goed mogelijk met elkaar te kunnen uitwisselen.” De ervaringen hiermee zijn wisselvallig. “Het over en weer sturen van informatie kost zorgverleners namelijk veel tijd en is foutgevoelig. Op sommige plekken lukt het uitwisselen al goed, maar bij een deel van de medische gegevens nog niet.”

Schaarste aan ict’ers

Naast zorginhoudelijke voordelen, helpt de samenwerking ook om de schaarste aan ict-ers op te vangen, vertelt Lieke Poot, CMO en bestuurder van Treant in een interview met Zorgvisie. “Er is schaarste aan ict-ers. Als we die aantrekken, halen we ze eigenlijk bij onze buren vandaan en we willen op dat vlak liever samenwerken dan concurreren.”

Regionaal zorgsysteem

De stap betekent dat Treant en Ommelander afscheid nemen van hun huidige epd-leverancier NEXUS en aanhaken bij het UMCG, dat al met het epd van Epic werkt. Ze werken gelijkwaardige basis samen onder de vlag Shared Care Noord en zien een gezamenlijk elektronisch patiëntendossier als een eerste belangrijke stap naar meer gezamenlijke zorg voor de patiënt. “Uiteindelijk is een regionaal zorgsysteem de stip op de horizon. Een systeem waar iedere zorginstelling bij kan aanhaken”, vertelt Franke Volbeda, CMIO en internist-endocrinoloog bij Treant.