UMC’s: staking heeft grote gevolgen, maar het is een recht

De staking in academische ziekenhuizen van volgende week dinsdag zal “grote impact” hebben, verwacht de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Toch zullen de werkgevers niet proberen de staking te verhinderen, bijvoorbeeld door een gang naar de rechter. “Staken is een recht”, laat NFU weten. De ziekenhuizen zeggen erop te vertrouwen dat de veiligheid van patiënten en medewerkers tijdens de acties “op geen enkele wijze in het geding is”.