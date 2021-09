Staking umc’s: 28 september alleen spoedeisende hulp

Loonsverhoging

De ziekenhuismedewerkers van de umc’s in Amsterdam (VU en AMC), Leiden, Utrecht, Groningen, Rotterdam en Maastricht vragen met de staking om ‘eerlijkere arbeidsvoorwaarden’, zoals een ‘fatsoenlijke loonsverhoging’ voor alle medewerkers en goede afspraken om de werkdruk te verlagen. Nooit eerder werd in Nederland zo grootschalig gestaakt door medewerkers van de academische ziekenhuizen.

NFU

De actie vindt plaats nadat werkgeversorganisatie NFU eerder deze maand kort voor het aflopen van het ultimatum van de vakbonden een eindbod presenteerde waar de vakbonden FNV en CNV niet mee akkoord kunnen gaan. De NFU biedt werknemers in de functies verpleging en verzorging, klinisch ondersteunen, klinisch (mede)behandelen en analytisch in de schalen 7 tot en met 10 (plus doktersassistenten) op 1 augustus volgend jaar een structurele loonsverhoging van 3,5 procent.

Nu’ 91

Vakbond Nu’91 ging akkoord met dit eindbod. FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn wezen het eindbod af. Van de vakbonden LAD en FBZ volgt nog de uitslag van hun ledenraadpleging.

Umc’s plat

FNV kondigt nu deze grootschalige actie aan. Alle planbare zorg vervalt; alleen opnames op de spoedeisende hulp, intensive care, oncologie, hartbewaking en de kraam/couveuse-afdeling zullen door blijven gaan. Verschillende afdelingen, zoals radiologie, de operatiekamers, laboratoria en verpleegafdelingen, zijn dinsdag gesloten. Dit verschilt per ziekenhuis. Ook op afdelingen die niet volledig sluiten, is de kans groot dat afspraken niet door kunnen gaan, omdat zij afhankelijk zijn van afdelingen waar wel wordt gestaakt.

Werkdruk

Volgens bestuurder Elise Merlijn van FNV Zorg en Welzijn is er heel zorgvuldig gekeken naar de veiligheid van patiënten. ‘Spoedeisende werkzaamheden, waaronder ingrijpen omdat er anders gevaar op schade aan de gezondheid van patiënten ontstaat, zullen altijd worden uitgevoerd. We snappen dat dit een verregaande actie is, maar we vinden ook dat de werkdruk waaronder medewerkers op de umc’s moeten werken tot ongezonde situaties leidt voor medewerkers en patiënten. Zolang de werkgever niet van plan is om de tanende arbeidsomstandigheden structureel te verbeteren, blijven wij strijdbaar.’

Eerste stap

De 675 miljoen euro extra die het kabinet donderdag beschikbaar heeft gesteld voor zorgsalarissen ziet de FNV als een eerste goede stap, maar is niet voldoende voor koopkrachtbehoud van álle zorgmedewerkers. Dit heeft dus geen effect op de stakingen van het umc-personeel.

80.000 medewerkers

De afspraken die in de cao UMC worden vastgelegd, worden gemaakt voor de bijna 80.000 medewerkers die werken in het Amsterdam UMC, Erasmus MC, LUMC, Maastricht UMC+, Radboudumc, UMCG en UMC Utrecht. Alleen het Radboudumc doet niet mee aan de zondagsdiensten van 28 september. De verwachting is dat personeel van dit umc bij een eventuele volgende actie wel zal aansluiten.