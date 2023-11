Umc’s testen minder en zachtere alarmbellen op IC

Verschillende techbedrijven hebben 18 miljoen euro subsidie gekregen voor onderzoek in vijf Europese ziekenhuizen om IC’s stiller en slimmer te laten worden. In Nederland doen twee universitaire centra mee: Erasmus MC en UMC Utrecht.

Het project ‘Smart and Silent ICU’ kost 18 miljoen euro en wordt gefinancierd via het Innovative Health Initiative. De helft van dit bedrag komt van het EU-onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe. In een onderzoek bij het Erasmus MC wordt bekeken wat de impact is op het genezingsproces wanneer alarmgeluiden rondom het bed worden gedempt en veilig worden verspreid.

Simulatiestudie

In het UMC Utrecht onderzoeken verpleegkundigen en intensive care-artsen het gebruik van algoritmen om klinische alarmen te beoordelen op basis van patiëntgegevens. Dat gebeurt in een gesimuleerde studie. Met behulp van de nieuwe regels kunnen onnodige alarmen beter worden geïdentificeerd en zo nodig in de toekomst worden onderdrukt.

AI

In Oostenrijk ontwikkelt een onderzoeksgroep aan de Medische Universiteit van Wenen functionele algoritmen die de status van intensive care-patiënten in real-time kunnen analyseren om veranderingen in Post Intensive Care Syndrome-indicatoren in een vroeg stadium te kunnen detecteren.

Het onderzoeksproject gaat drie jaar duren en telt vier studieprojecten. Deelnemers zijn techbedrijven Ascom, BetterCare, Dräger en vijf medisch-wetenschappelijke instellingen in Europa.

Nog in ontwikkeling

Techbedrijf Dräger meldt dat de oplossingen voor een stillere IC nog in ontwikkeling zijn en niet commercieel beschikbaar. De toekomstige beschikbaarheid kan ook niet worden gegarandeerd.