Umc’s vestigen hoop op nieuw kabinet voor meer geld voor personeel

De Nederlandse Federatie van Umc’s (NFU) heeft in een open brief gevraagd om meer geld voor het personeel in de umc’s. De brief is gericht aan de huidige Kamerleden met de zorg in hun portefeuille maar ook aan kandidaat-Kamerleden voor de aankomende verkiezingen. De onderhandelingen over een nieuwe cao tussen de umc’s en de vakbonden verlopen moeizaam, omdat er geen ruimte zou zijn voor structurele loonsverhogingen.

In de brief wijst de NFU op de grote rol die het personeel in de umc’s speelt in de bestrijding van de coronacrisis. Dit staat volgens de werkgeversvereniging in schril contrast tot de manier waarop politiek Den Haag met de zorgprofessionals omspringt. “We zien dat het kabinet de portemonnee trekt voor tal van sectoren en beroepen. Kijk naar het onderwijs, de bouw en ondernemers. Nederland laat keer op keer weten dat de mensen die werken in de gezondheidszorg meer waardering verdienen (‘applaus’). Het huidige kabinet heeft ervoor gekozen om de uitvoering van de aangenomen moties in de Tweede Kamer, over betere arbeidsvoorwaarden voor zorgpersoneel, door te schuiven naar het volgende kabinet.”

Moties in de Tweede Kamer voor een hoger salaris voor zorgpersoneel zijn inderdaad meerdere keren gestrand, met als pijnlijk dieptepunt het weglopen van Kamerleden van de coalitiepartijen voor een hoofdelijke stemming hierover. Op de voet gevolgd door het per ongeluk aannemen van zo’n motie omdat een ChristenUnie-Kamerlid verkeerd had gestemd.

Cao-onderhandelingen

Volgens de NFU komen de umc’s als werkgevers in een “spagaat tussen verwachtingen van personeel en mogelijkheden”. In januari bleek dat de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het umc-personeel moeizaam verliepen. De NFU liet weten dat de ruimte voor loonsverhoging uiterst beperkt was. Wel boden de werkgevers aan om de huidige cao te verbeteren door meer ruimte te maken voor rusttijden in roosters, tijd voor leren en ontwikkelen, en tijd voor huidige en toekomstige loopbaanstappen. Ook zou er aandacht komen voor het aanpakken van de werkdruk, met voorwaarden als tijd voor tijd bij overwerk en extra diensten.

Personeel behouden

Hoewel de politiek zich de afgelopen tijd niet heeft willen committeren aan structurele loonsverhogingen, klopt de NFU nu toch weer aan. De werkgevers wijzen op twee redenen waarom de umc’s een extra investering verdienen. Het is nodig om personeel te behouden en aan te trekken in een krappe arbeidsmarkt. Daarnaast hebben umc’s extra hoge werkgeverslasten omdat ze de pensioenen verplicht bij het ABP moeten verzekeren, waar de premies hoger zijn. Dat is een verschil met de algemene ziekenhuizen.

Tot slot wijzen de umc’s naar het “knellende” hoofdlijnenakkoord, dat de oplopende kosten van de medisch-specialistische zorg aan banden legt. “Wij blijven hameren op meer geld voor de zorg, voor onze mensen én onze patiënten. We roepen alle partijen op om meer geld voor de zorg op te nemen in het regeerakkoord na de verkiezingen”, aldus de NFU.