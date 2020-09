Unicef: gezondheid kinderen in Nederland het best

Volgens wereldwijd onderzoek van UNICEF, het kinderfonds van de Verenigde Naties, staat ons land bovenaan in de ranglijst als het gaat om onder meer mentale en lichamelijke gezondheid, en sociale en leervaardigheden.

Daarmee zijn Nederlandse kinderen tussen 0 en 18 jaar nog iets beter af dan hun leeftijdsgenoten in Denemarken, Noorwegen, Zwitserland en Finland. Kinderen in Chili, Bulgarije en de Verenigde Staten scoren het slechtst. Negen op de tien Nederlandse vijftienjarigen zijn tevreden met hun leven, constateert de VN-organisatie.

In het rapport zijn veel vraagstukken meegenomen, zoals scholing, gezondheid, obesitas, schermtijd, suïcide, kindersterfte, pesten en de mate waarin jongeren erin slagen snel nieuwe vrienden te maken.

Gezond leven

UNICEF Nederland merkt wel op dat ondanks dat het goed gaat met de Nederlandse jeugd, geen enkel land in het rapport hoog scoort op álle vraagstukken. Opgroeien in een welvarend land blijkt geen garantie voor een gelukkig en gezond leven waarbij goed onderwijs vanzelfsprekend is, benadrukt UNICEF.

Veel coronamaatregelen, zoals schoolsluitingen en een beperkte toegang tot gezondheidszorg, het thuiswerken van ouders en de economische gevolgen, hebben invloed op de mentale en fysieke gezondheid en ontwikkeling van kinderen, aldus UNICEF. (ANP)