UT en start-up Ancora bundelen krachten voor revolutie in digitale preventie

Ancora health timmert al langer aan de weg met een digitaal platform voor gepersonaliseerde e-health. Het doel is mensen met leefstijl-gerelateerde gezondheidsrisico’s te ondersteunen in hun leefstijl en daarmee hulp te bieden bij (het voorkomen van) chronische ziekten. Begin dit jaar investeerde de Rabobank 3 miljoen euro in het bedrijf, waardoor het startkapitaal van de onderneming op 9 miljoen kwam.

Personaliseren, implementeren en financieren

De samenwerking met de UT moet ervoor zorgen dat de impact van nieuwe e-health voor mensen met chronische aandoeningen sterk vergroot door de technologie te personaliseren en grootschalig te implementeren. Ze denken onder meer aan toepassingen op het gebied van diagnostiek, (tele)monitoring en digitale coaching voor de behandeling van diabetes en osteoartritis op basis van kunstmatige intelligentie. Daarnaast doen Ancora en de UT onderzoek naar de gezondheidstechnologie-economie en financieringsmodellen.

‘Zorg pro-actiever maken’

“Met ongeveer 1,1 miljoen Nederlanders die lijden aan diabetes type 2 en nog veel meer die lijden aan andere leefstijl-gerelateerde aandoeningen, is er een dringende behoefte voor zorgprofessionals om de zorg efficiënter en proactiever te maken”, aldus Sridhar Kumaraswamy, CEO van Ancora Health.

Remke Burie, directeur van het UT TechMed Centrum: “Door de juiste technologie te gebruiken, kunnen artsen straks zien wie het meeste risico loopt, de ontwikkelingen van hun patiënten beter volgen en gepersonaliseerde interventies bevorderen die op schaal kunnen leiden tot betere gezondheidsuitkomsten. We maken de zorg hiermee proactiever omdat arts en patiënt precies kunnen zien wat er nodig is en op welke momenten. We kijken er erg naar uit om deze samenwerking met Ancora aan te gaan en bij te dragen aan een goede toekomstbestendige zorg in Nederland.”