Utrechtse ouderenzorg werft gezamenlijk medewerkers zonder zorgdiploma

Ontdek op Zorgvisie meer over de pilot, aanpak en de succesvolle resultaten.

Momenteel staan er 1.000 veelal moeilijk vervulbare vvt-vacatures open in Midden-Nederland. Om meer arbeidspotentieel te creëren, hebben tien organisaties binnen het samenwerkingsverband Instellingen voor Verpleging en Verzorging (IVVU) de werving op de schop gegooid.

Skillsgericht werven

De organisaties creëerden de functie begeleider welzijn en zorg voor mensen met zorghart, maar zonder een zorgdiploma. Na een succesvolle pilotperiode binnen de tien organisaties, is het platform Jouwbaanmetouderen.nl gelanceerd. Op de website doorlopen kandidaten een skillstest. Afhankelijk van individuele ervaring, skills en talenten kunnen kandidaten instromen op niveau 1, 2 of 3.

Vaardigheden die nog niet aanwezig zijn, kunnen aangeleerd worden. Bijvoorbeeld door het volgen van een basiscursus ADL volgen. Utrechtzorg faciliteert het platform. De coördinator van de werkgeversorganisatie voert een gesprek met de sollicitant en schat in met welke organisatie de kandidaat de beste match vormt.

Matchen

Na een gesprek met een recruiter van de vvt-organisatie volgt een definitieve match of een doorverwijzing naar een collega-aanbieder. Careyn, Domus Valuas, St. Pieters en Bloklands Gasthuis, Silverein, Vecht en IJssel, Warande, De Rijnhoven, Zorg- en Wooncentrum De Haven, AxionContinu en Fortumus werken samen met het vacatureplatform.

Wanneer de sollicitant niet bij de ouderenzorg past, wordt er branche-overstijgend gekeken. In 2026 kunnen de overige IVVU-leden aansluiten bij dit initiatief. Het initiatief bouwt verder op het succes van Jouwziekenhuisbaan.nl, waarbij vijf Utrechtse ziekenhuizen op één plek werven. Deze samenwerking won in 2025 de Werf& Awards Publieksprijs voor beste recruitmentcase.