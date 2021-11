Utrechtse zorg huurt meer extern personeel in

Zorgorganisaties in de regio Utrecht hebben vorig jaar 611 miljoen euro uitgegeven aan de inhuur van extern personeel. Dat is 8,3 procent meer dan in 2019. Extern personeel blijkt de grootste kostenpost binnen de Utrechtse VVT. Van elke euro omzet gaat tien cent naar PNIL: ‘personeel niet in loondienst’.

Dat blijkt uit onderzoek van werkgeversorganisatie Utrechtzorg en onderzoeksbureau Marlyse. Utrechtse zorgorganisaties en gemeenten maken zich zorgen over de opvallend hoge kostenpost. Utrechtzorg had overigens in 2020 een hogere toename verwacht als gevolg van corona, maar die bleef achterwege.

Zzp-schap

De ontwikkeling van de PNIL-kosten verschilt per branche. De ziekenhuizen laten als enige een daling in hun PNIL-kosten zien, een afname van bijna tien miljoen in de afgelopen twee jaar. Ook in de gehandicaptenzorg lijkt de stijging wat af te vlakken. In de overige sectoren wordt de stijgende lijn wel doorgezet. Een deel van de externe inhuur komt voort uit medewerkers die binnen de sector de overstap maken van werken in loondienst naar het zzp-schap. Vaak gaat het om 40-plussers met veel werkervaring. De belangrijkste reden om voor het zzp-schap te kiezen is het hebben van eigen regie en betere keuzemogelijkheden. Daarna volgt het hebben van betere arbeidsvoorwaarden en een beter salaris.