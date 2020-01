UWV gaat werklozen begeleiden naar baan in zorg

Actieprogramma

Dat hebben UWV en FWG afgesproken. UWV-directeur Tof Thissen: “Door functies anders in te richten willen we organisaties ondersteunen meer mensen aan te nemen. We sluiten daarmee aan bij het landelijk actieprogramma Werken in de zorg van het ministerie van VWS.”

Methodiek

FWG-directeur Jan Helmond: “Veel zorgorganisaties willen aan de slag, maar worstelen hoe en waar te beginnen. Samen met UWV hebben we een methodiek, waarmee we organisaties heel concreet kunnen ondersteunen.”

Geschikte taken

Belangrijk onderdeel van de methodiek is een werkanalyse, die FWG uitvoert met behulp van de tool Xelf. Daarmee wordt snel inzichtelijk welke activiteiten in de organisatie, of binnen een specifieke afdeling, beschikbaar zijn voor het creëren van nieuwe functies. Welke taken zijn geschikt? Binnen welke afdelingen en functies zijn deze te vinden? En om hoeveel fte gaat het?