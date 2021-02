Vaccinatie- en testlocaties maandagochtend dicht wegens weeralarm

De GGD sluit maandagochtend de vaccinatie- en testlocaties vanwege een weeralarm dat is afgegeven door het KNMI, meldt de GGD GHOR. Mensen die maandagochtend een afspraak hebben voor een test of vaccinatie, worden verzocht niet te komen.

Tot hoe laat locaties gesloten blijven, is nog niet duidelijk. Dit zal per locatie verschillen. “Per regio wordt bekeken wanneer men weer open kan gaan.” De GGD gaat proberen om alle mensen met een test- of vaccinatieafspraak te bereiken als die niet kan doorgaan, via sms of telefoon. Het landelijke callcenter blijft zondagavond langer open om mensen te helpen die een afspraak willen afzeggen.

Ook adviseert de GGD mensen om maandag de website van de regionale GGD te checken. “Daarop zal dan te zien zijn of een locatie wordt heropend om zeker te weten of een afspraak door kan gaan”, aldus de GGD GHOR.

De GGD Amsterdam meldt dat maandag alle locaties in de hoofdstad tot 12.00 uur gesloten zijn. Vanaf 12.00 uur gaan afspraken daar, voor zover nu bekend, wel door.

Het KNMI gaf zondag code rood wegens verwachte gladheid door ijzel. In Noord- en Zuid-Holland en Zeeland geldt code rood tussen 03.00 uur en 10.00 uur, in Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Flevoland, Friesland en de Waddeneilanden is die van kracht tussen 05.00 uur en 12.00 uur. Voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg is het code rood tussen 07.00 uur en 14.00 uur.