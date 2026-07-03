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Vaccinatiegraad daalt opnieuw in Flevoland

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De vaccinatiegraad onder baby’s en kleuters in Flevoland is opnieuw gedaald. Dat blijkt uit het nieuwe RIVM-rapport over het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), meldt GGD Flevoland De deelname onder tweejarigen ligt in de provincie op 79,6 procent, fors onder het landelijk gemiddelde van 84,5 procent.

Flevoland blijft op vrijwel alle fronten achter bij de rest van Nederland. Ook bij tieners (HPV), zwangeren (kinkhoest en griep) en zuigelingen (het RS-virus) liggen de percentages lager dan het landelijke niveau. Directie en management van GGD Flevoland en JGZ Almere uiten hun zorgen. Een lage vaccinatiegraad vergroot de kans op uitbraken van ernstige infectieziekten.

Almere

Almere scoort al langere tijd zorgwekkend laag. In sommige wijken is slechts 70 tot 80 procent van de tweejarigen volledig beschermd. Het ministerie van VWS heeft Almere daarom aangewezen voor ‘wijkgericht vaccineren’. Vanaf 2027 trekken zorgprofessionals de wijken in om drempels te verlagen en vragen van ouders direct te beantwoorden, een methode die al in de vier grote steden wordt toegepast.

In de overige Flevolandse gemeenten focust de GGD op laagdrempelige inhaalvaccinaties, persoonlijke consulten en extra begeleiding bij vaccinatieangst.

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