Vaccinatiegraad onder kinderen stijgt

BMT en DKTP

De voorlopige cijfers voor de BMR- en DKTP-vaccinatie betreffen kinderen die geboren zijn tussen november 2017 en oktober 2018. Zij kregen de vaccinatie aangeboden voor maart 2020. Deze stijging heeft dus niks te maken met de coronapandemie.

Vaccinatie HPV daalt

Vaccinatie voor humaan papillomavirus (HPV) dalen dan weer licht. De opkomst van meisjes geboren in 2007 is met 64% iets lager dan vorig jaar voor meisjes geboren in 2006 (72%). Deze oproep kwam wel in het covid-tijdperk. Vanwege covid-19 werd de HPV-vaccinatie voor meisjes geboren in 2007 uitgesteld naar het najaar van 2020.

Blije Blokhuis

Staatssecretaris Blokhuis schrijft de Tweede Kamer dat dit positieve signalen zijn. ‘Op basis van de voorlopige opkomstcijfers van het RIVM R concludeer ik dat de positieve ontwikkeling van de vaccinatiegraad voor pasgeborenen zich lijkt te hebben doorgezet en gezien de invloed van COVID-19 op de HPV-vaccinatie ervaar ik dit voorlopige opkomstcijfer als positief! Ik hecht eraan te benadrukken dat de vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma vrijwel volledig doorgegaan zijn ten tijde van de coronapandemie, al dan niet anders georganiseerd of iets uitgesteld. Dit is een grote prestatie waar de jeugdgezondheidszorg trots op mag zijn.’