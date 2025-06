Vaccinatiegraad opnieuw lager dan ondergrens

Uit voorlopige cijfers van het RIVM blijkt dat, net als de afgelopen twee jaar, de vaccinatiegraad van 90 procent voor kinderen voor infectieziekten als polio, kinkhoest, pneumokokken en mazelen niet is gehaald. RIVM hanteert voor mazelen een ondergrens van 95 procent.

Omdat het sinds enkele jaren mogelijk is om kinderen anoniem te laten vaccineren, kan het instituut echter niet met zekerheid zeggen hoe hoog de vaccinatiegraad precies is. Een trend waar het RIVM zich positief over toont, is dat jongeren zich vaker lieten vaccineren tegen het HPV-virus.

Uit het overzicht blijkt dat van de baby’s die in 2024 hun tweede verjaardag vierden, 86 procent volledig was gevaccineerd – voor zover dat is geregistreerd. Het werkelijke cijfer ligt iets hoger door de anoniem gegeven prikken.

Mazelen

De lage vaccinatiegraad heeft tot gevolg dat mazelen vorig jaar op diverse plekken opdook: 203 mensen raakten ermee besmet. Kinkhoest ging nog veel meer rond: van die ziekte werden meer dan 18.000 meldingen gedaan.

Het RIVM pleit voor campagnes op specifieke wijken en bevolkingsgroepen waarin relatief weinig mensen zich laten vaccineren. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen met orthodox-protestantse of antroposofische overtuigingen.

Over het afgelopen jaar ziet het RIVM een opvallende afname bij kinderen die een Marokkaanse of Turkse achtergrond hebben. Een daling is ook te zien op islamitische scholen. Ook kinderen die niet naar de kinderopvang gaan en kinderen uit grote gezinnen zijn gemiddeld minder vaak gevaccineerd.

Zorgen

Wethouders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht laten in een reactie weten zich zorgen te maken over de lage vaccinatiegraad. Die lag nog lager dan het gemiddelde in Nederland. Volgens de G4-gemeenten brengt dit grote gezondheidsrisico’s met zich mee voor inwoners. De wethouders roepen de politiek daarom op structureel geld vrij te maken om het tij te keren. (ANP)