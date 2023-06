Vaccinatiegraad zakt onder 90 procent, RIVM en Van Ooijen bezorgd

Voor het eerst in decennia kwam de vaccinatiegraad van de jongste leeftijdsgroep vorig jaar iets onder de 90 procent uit, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het instituut maakt zich zorgen over die trend. Ook staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) noemt de afname “echt zorgelijk”.

Corona en wantrouwen

“Een hoge vaccinatiegraad is belangrijk om mensen tegen ernstige ziekten te kunnen blijven beschermen en om uitbraken van deze ziektes te voorkomen”, benadrukt het RIVM. Voor het tweede jaar op rij is nu sprake van een daling. Manager van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) Jeanne-Marie Hament hoopt dat die trend kan worden gekeerd. Anders dreigt volgens haar “gezondheidsongelijkheid” tussen mensen die wel en niet zijn gevaccineerd.

Het RIVM denkt dat de afname mogelijk verband houdt met de coronapandemie en het wantrouwen dat sommige mensen toen hebben gekregen, tegen vaccins of de overheid in het algemeen. Van Ooijen wijst ook op de ‘desinformatie’ die in de coronajaren rondging. Hament noemt het belangrijk om met mensen in gesprek te gaan over twijfels, zodat daarop kan worden ingegaan. “We moeten beter leren luisteren naar elkaar”, vindt ze. Ook de staatssecretaris wil “beter snappen hoe we groepen die nu niet meedoen beter kunnen benaderen.”

Onderzoeksprogramma

Binnen het RVP krijgen kinderen vanaf hun babytijd prikken die onder meer beschermen tegen bof, mazelen, rodehond (BMR), difterie, kinkhoest, tetanus en polio (DKTP) en pneumokokkenziekte. Voor een zeer besmettelijke ziekte als mazelen is een hoge vaccinatiegraad van groot belang, legt het RIVM uit. In eerdere generaties lag die altijd ruim boven de 90 procent. Daarmee is de bescherming “over het algemeen nog heel mooi”, zegt Hament.

Als jarenlang minder wordt gevaccineerd, kunnen ziekten echter weer de kop opsteken. “Zover is het nog niet”, zegt Van Ooijen. “Maar we moeten er natuurlijk alles aan doen om te voorkomen dat het zover komt.” Het RIVM is daarom een onderzoeksprogramma begonnen naar vragen als: hoe kun je mensen het beste informeren over vaccinaties en hoe maak je die zo toegankelijk mogelijk? De cijfers laten voor kinderen die in 2020 zijn geboren per vaccin percentages zien tussen de 87,3 en 90 procent. Een kanttekening daarbij is dat sommige mensen tegenwoordig weigeren prikken te laten registreren. Daardoor kan sprake zijn van enige onderrapportage. (ANP)