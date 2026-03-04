Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Personeel
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Vakbond CNV botst met zorgaanbieder Evean over ambulante nachtzorg 

,

Vakbond CNV vindt dat zorgaanbieder Evean – onderdeel van Espria – de ambulante nachtzorg niet mag afschalen. Bij acute nachtzorg gaan medewerkers nu in tweetallen op pad, maar dat wil Evean volgens CNV veranderen naar één medewerker. Evean zegt dat de veiligheid van de medewerker wel degelijk voorop staat.

eugenekeebler / Getty Images / iStock

Evean spreekt dit tegen. Ze betreuren het dat de vakbond geen contact heeft opgenomen met Evean. “Er is binnen Evean geen besluit genomen over een andere inrichting van de ambulante extramurale nachtzorg. Dat betekent dat er ook geen besluit genomen is om van twee medewerkers naar één (rijdende) medewerker in de ambulante nachtdienst te gaan”, aldus de woordvoerder van Evean. 

Veiligheidsrisico’s

Volgens CNV zou Evean binnenkort een beslissing nemen over de ambulante nachtzorg. CNV-onderhandelaar Sophie Koppejan: “Het lijkt erop dat de raad van bestuur deze bezuiniging echt wil doorzetten. Onbegrijpelijk, want het levert een direct veiligheidsrisico op voor de zorgmedewerkers. Ze moeten dan ’s nachts in hun eentje over straat, in buurten die lang niet altijd veilig zijn, met agressie, verwarde personen, drugsdealers. Dit plan moet zo snel mogelijk van tafel, daarom trekken we nu aan de bel.”

Het gaat om een groep van ongeveer tien medewerkers in de ambulante nachtzorg van Evean, in de regio Noord-Holland Noord, Amsterdam en de Zaanstreek. Zij leveren acute nachtzorg na meldingen van cliënten.

Geen discussie

Volgens Koppejan is Evean als werkgever verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. “Dit zou dus helemaal geen discussie moeten zijn. En al helemaal als je beseft dat Evean niet in zwaar weer verkeert en er financieel gewoon goed voor staat.”

Veiligheid eerste plaats

Volgens Evean zou CNV het beeld creëren dat er veel meldingen van onveiligheid zouden zijn bij de ambulante extramurale nachtdienst. “Dat is onjuist. Feit is dat we bij Evean sinds medio 2025 in gesprek zijn met onze medewerkers om te kijken hoe we de ambulante extramurale nachtzorg ook in de komende jaren op een verantwoorde en toekomstbestendige manier goed kunnen blijven organiseren. De veiligheid van onze medewerkers komt daarbij altijd op de eerste plaats. Met onze medewerkers bespreken we in een zorgvuldig traject de verschillende mogelijkheden of scenario’s. We nemen hun zorgen en ervaringen serieus; we vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich veilig voelen in hun werk.”

Reageer op dit artikel
Meer over:OuderenzorgPersoneel

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

4 mrt 2026 Vakbond CNV botst met zorgaanbieder Evean over ambulante nachtzorg 
25 feb 2026 Zoveel uur bespaart de Brabantse vvt met zelfzorg
18 feb 2026 ZN: alle IZA-plannen voor centrale zorgcoördinatie zijn goedgekeurd
18 feb 2026 Zorggroep Elde Maasduinen start met VanThuisUit
16 feb 2026 Haags verwijspunt gaat wijkverpleging centraal coördineren

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties