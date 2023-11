Vakbonden bereiken akkoord over nieuwe cao jeugdzorg

Brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland en de vakbonden FNV, CNV en FBZ zijn tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor een nieuwe cao. Onder het akkoord krijgen jeugdzorgmedewerkers in 2024 9,25 procent meer loon. In 2025 stijgen de salarissen met 3 procent en wordt inflatiecompensatie toegepast. Ook zijn er afspraken gemaakt over het verlagen van de werkdruk en het verbeteren van de veiligheid op de werkvloer.

De onderhandelingen liepen eerder vast, omdat de bonden het eindbod van Jeugdzorg Nederland te mager vonden. De vakbonden dreigden daarop met acties, zoals een groot protest in Utrecht op 20 november. Die acties werden echter uitgesteld om verder te onderhandelen.

8 procent meer loon

De partijen spreken van een belangrijk signaal dat er serieuze stappen gezet worden om de voortdurende crisis in de jeugdzorg het hoofd te bieden. De nieuwe cao moet twee jaar gelden en gaat in op 1 januari 2024. Jeugdzorgmedewerkers krijgen er dan meteen 8 procent meer loon bij. Het minimumloon gaat naar 15 euro per uur. De thuiswerkvergoeding naar 3 euro per dag. Op 1 juli 2024 stijgen de salarissen met nog eens 1,25 procent.

Noodknop tegen werkdruk

Om de werkdruk te beteugelen is er een systeem afgesproken dat moet zorgen dat medewerkers binnen hun uren blijven. Medewerkers kunnen ook op een virtuele ‘rode knop’ drukken als de werkdruk te groot wordt of de veiligheid in gevaar komt. De komende tijd krijgen de leden van de vakbonden de gelegenheid om te stemmen over het onderhandelaarsakkoord. In de jeugdzorg werken zo’n 33.000 mensen die vallen onder de cao. (ANP)