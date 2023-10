Vakbonden: ‘Eindbod cao voor jeugdzorgmedewerkers onverantwoord’

De vakbonden vinden dat het eindbod geen recht doet aan de koopkrachtval waar medewerkers mee kampen. Medewerkers zouden daardoor sneller naar een andere sector overstappen.

Minimaal 10 procent

De bonden willen een loonsverhoging van minimaal 10 procent voor alle medewerkers. De werkgevers willen niet verder gaan dan 6,7 procent. Over 2025 zijn de werkgevers bereid 3,5 procent meer te betalen en vanaf april 2025 een automatische prijscompensatie (APC) in te voeren met een plafond van 2 procent en een einddatum. De bonden willen er 5 procent bij en kunnen akkoord gaan met de APC met prijsplafond, mits er dan wel een goed werkdrukakkoord ligt.

Medewerkers hebben in de huidige cao op 1 januari dit jaar 3 procent loonsverhoging gekregen. Dat moet volgens de bonden gecompenseerd worden met extra loon in de komende cao. Maar daar willen de werkgevers volgens de vakbonden niet aan meewerken.

Kapitale fout

Maaike van der Aar, bestuurder FNV Jeugdzorg: “Door nu ten koste van de medewerkers de hand op de knip te houden is een kapitale fout, omdat je daarmee de laatste jeugdzorgmedewerkers die de sector trouw zijn gebleven, naar de uitgang jaagt. Terwijl de jeugdzorg juist dankzij deze mensen de laatste jaren overeind is gebleven. Als dank moeten zij inleveren. Dan loop je dus het risico dat mensen liever iets anders gaan doen.”

Minimumuurloon omhoog

De partijen zijn het wel eens over het afschaffen van de laagste schalen en een minimumuurloon, dat kan naar 15 euro. De reiskosten voor woonwerk-verkeer kunnen naar 23 cent per kilometer. Bij de vakbonden is er bereidheid te praten over een verhoging van 2 procent in de laatste treden voor iedereen die aan het einde van de loonschaal zit. Dit is bedoeld om een extra uitloop te geven en zo ervaren krachten te behouden.

Terug naar de leden

De drie vakbonden gaan nu met het eindbod terug naar hun leden en zij bepalen of ze akkoord gaan met dit loon-eindbod. Als dat het geval is, moet er nog worden onderhandeld over werkdruk, vitaliteit en veiligheid. Zo niet, dan beraden de bonden zich op acties.

Onder de cao Jeugdzorg vallen ruim 30.000 jeugdzorgprofessionals.