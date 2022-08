Vakbonden: zorgpersoneel met langdurige covid radeloos

Veel zorgmedewerkers hebben tijdens hun werk corona opgelopen. Uit onderzoek blijkt dat langdurige klachten na een coronabesmetting onevenredig vaak voorkomen bij zorgpersoneel. De FNV is verbolgen dat er nog steeds niks voor deze zorgverleners is geregeld. “Een deel zit al bijna 2,5 jaar ziek thuis. Ze zijn ontslagen, zijn een flink deel van hun inkomen kwijt en maken wegens hun ziekte hoge kosten’’, verklaart Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV tegen de krant.

Subsidieregeling onvoldoende

In juni begon de subsidieregeling voor werkgevers met zorgmedewerkers die al twee jaar ziek thuis zitten met langdurige covid. Daarmee wordt ongeveer de helft van de loonkosten een halfjaar langer gedekt door de overheid, in de hoop dat deze mensen in die tijd genoeg opknappen om uiteindelijk hun baan weer op te pakken. De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) noemde deze regeling in juli onvoldoende. De RVS raadde onder meer een fonds aan “voor erkenning en compensatie van het leed” van het zorgpersoneel dat ziek werd in het begin van de crisis.

Serieuze tegemoetkoming

In een rechtszaak trekt FNV samen op met CNV. De vakbonden nemen juridische stappen om compensatie te krijgen voor zorgmedewerkers met long covid. De vakbond vindt dat de Staat aansprakelijk is voor de schade en het inkomensverlies dat zorgmedewerkers als gevolg hiervan lijden. “CNV wil dat de staat met een serieuze financiële tegemoetkoming komt voor de schade die de zorgmedewerkers hebben oplopen door long covid”, laat Gaby Perin-Gopie, voorzitter CNV Zorg & Welzijn, weten. “Er zijn heel veel mensen die in de financiële problemen terecht zijn gekomen. Er zijn zelfs mensen die inmiddels ontslagen zijn of moeten verhuizen! Al deze mensen hebben letterlijk hun leven gegeven om andere mensen te redden en te verzorgen en als dank komen zij nu met de rekening te zitten.”

In de aanslag

Deze zomer heeft de FNV een juridische procedure voorbereid. “Alles staat in de aanslag”, aldus Jong. De vakbond hoorde dat de ministerraad op 9 september bij elkaar komt in aanloop naar Prinsjesdag. Dan wordt ook mogelijk een schadevergoeding voor zorgpersoneel besproken. Uiterlijk die dag wil de FNV een belofte van de minister horen. (AD/ANP/Skipr)