Van Dissel: omikron nu 10 tot 15 procent van de besmettingen

Op basis van informatie uit het buitenland valt volgens Van Dissel op dat het aantal ziekenhuisopnames na besmetting met de omikronvariant weliswaar laag is, maar dat de mensen die de variant opliepen ook relatief jong waren. Dat kan het beeld dus vertekenen.

Zo werd in Denemarken afgelopen tijd 1,4 procent van de mensen met een andere variant dan omikron in het ziekenhuis opgenomen en dat getal is ongeveer gelijk aan dat in Nederland. Van de mensen die omikron opliepen werd 0,5 procent opgenomen in het ziekenhuis. Maar de Denen die afgelopen tijd omikron kregen, waren volgens Van Dissel vooral tussen de 20 en de 30 jaar, “en daar verwacht je eigenlijk helemaal geen ziekenhuisopnames van.” In Denemarken heeft de omikronvariant zich volgens Van Dissel wijd verspreid door onder meer een feest met een dj uit Zuid-Afrika.

Hetzelfde geldt ongeveer voor gegevens uit het Verenigd Koninkrijk. Daar krijgen momenteel vooral mensen tussen de 20 en 40 jaar de omikronvariant. Zij zijn vanwege hun leeftijd van nature beter beschermd tegen ziekenhuisopname. “Dus als u nu hoort: in Engeland zien we nog niet veel ziekenhuisopnames, dan moet u dat wel zien in het licht van dat we dat ook helemaal niet zouden verwachten. Omdat de groep die het krijgt domweg de jongere groep is.”

Voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg Ernst Kuipers meldde in de Tweede Kamer dat de huidige lockdown ongeveer tien tot twaalf dagen extra tijd geeft om zoveel mogelijk mensen een boosterprik te geven. Dat moet dan ook voor een demping van de golf aan ziekenhuisopnames zorgen.