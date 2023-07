Van Ooijen gaat geen verregaande anti-alcoholplannen invoeren

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) is niet van plan om verregaande anti-alcoholplannen in te voeren.

De Telegraaf berichtte eerder dat de bewindsman onder meer plannen zou hebben om alcohol te weren in sportkantines en de verkoop van wijn en speciaalbier in de supermarkt te verbieden. Dit klopt volgens Van Ooijen niet, hij zegt dat het slechts om inventarisaties gaat.

‘Er ligt geen voorstel’

“Er lag geen voorstel, er ligt geen voorstel, en er ligt niet eens een wensenlijst”, zegt Van Ooijen tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer. Het frustreert hem dan ook “mateloos” dat deze lijst met inventarisaties die er al twee jaar ligt nu gelekt is.

Positief gedrag

Wel geeft de staatssecretaris aan dat veel mensen zich niet bewust zijn van de gevaren van alcohol, maar dat is volgens hem nog geen reden om allerlei verboden op te leggen. Van Ooijen stimuleert liever positief gedrag. Zo is hij bijvoorbeeld in gesprek met het Utrechtse studentencorps over hoe de 0.0-biertap die er al is, ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden. (ANP)