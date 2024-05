Van Ooijen: plannen coalitie complete kaalslag en tegenstrijdig

Het gaat volgens Van Ooijen om zeker een half miljard euro, waaronder “incidentele middelen van zo’n 200 miljoen. En op publieke gezondheidszorg wordt 300 miljoen euro weggehaald”. Daarnaast gaan alle subsidies omlaag en worden de uitkeringen aan gemeenten met 10 procent gekort. Daar zit ook preventie bij.

Tegenstelling

Van Ooijen wijst erop dat er een tegenstelling zit in de tekst van het akkoord en het beoogde budget. Het vreemde is volgens hem dat in het akkoord een zin staat over “een effectieve vaccinatiestrategie en dat preventie meer in het centrum van het beleid komt te staan”. Tegelijk blijkt uit de financiële pagina dat ongeveer alles wordt weggehaald. Dus het is eigenlijk ongelooflijk”.

De bezuiniging op preventie leidt er volgens hem ook toe dat alle gezondheidswinst en financiële winst die wordt geboekt “als je gezondheid vooropzet” er ook niet meer is. “Dus het is penny wise, pound foolish”.

Wel is Van Ooijen blij dat de bezuiniging van ruim 500 miljoen euro op de jeugdzorg die nog in de lucht hing, wordt geschrapt. “Dat lijkt me een goed plan”. De staatssecretaris wilde daar zelf ook al van af, evenals de Tweede Kamer, maar hij liet het besluit over aan het volgende kabinet. (ANP)