VEB vraagt rechter om onderzoek naar slaapapneu-affaire Philips

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) gaat de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam vragen om diepgaand onderzoek te doen naar de slaapapneu-affaire bij zorgtechnologieconcern Philips. Daarbij kon schuim afbrokkelen van die beademingsapparaten met gezondheidsrisico’s voor gebruikers.

Philips moest miljoenen apparaten terugroepen en het bedrijf leed grote financiële schade door de zaak, waardoor ook aandeelhouders werden geraakt. De onderneming wordt ervan beticht de veiligheidsrisico’s van die apparaten jarenlang te hebben verzwegen.

Helderheid

De belangenvereniging voor beleggers wil nu duidelijkheid over de “feiten en omstandigheden die hebben geleid tot misleidende en niet-tijdige mededelingen”. “De falende informatievoorziening van Philips heeft geresulteerd in misleidende jaarverslagen, persberichten en andere publieke uitingen. Die zeer onwenselijke situatie blijft voortbestaan zolang Philips geen helderheid verschaft”, aldus de VEB.

De beleggersclub stelt ook dat het nog steeds onduidelijk is hoe de interne controle bij Philips zo ernstig heeft kunnen falen. Volgens de VEB hield het bestuur onvoldoende toezicht op dochtervennootschappen en schoot de raad van commissarissen van Philips tekort in zijn toezichthoudende taak.

Vertrouwen

“Waarheidsvinding is een essentiële stap naar een oplossing van het geschil dat Philips heeft met beleggers. Het vertrouwen van beleggers is ernstig geschaad. Alle betrokkenen hebben er belang bij dat fouten niet in mist verhuld blijven, lessen worden geleerd en verantwoordelijkheden genomen. Enkel dan kan de apneu-affaire definitief worden afgesloten en het vertrouwen hersteld”, meldt de VEB.

“Het gaat slechts om een verzoek van de VEB, niet om een uitspraak van de rechter. De ondernemingskamer moet eerst nog beoordelen of dat verzoek gegrond is. Het verzoek kan dus ook worden afgewezen. Wij zijn het niet eens met de standpunten die de VEB in het persbericht inneemt en Philips zal zich verdedigen”, aldus het bedrijf in een reactie. (ANP)