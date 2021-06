Veel animo voor EHBO en burgerhulpverlening na hartstilstand Eriksen

Tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland zaterdagavond zakte de Deense voetballer Christian Eriksen in elkaar en kwam in beeld hoe hij gereanimeerd werd. Het spel werd direct stilgelegd en spelers gebaarden dat de verzorgers zo snel mogelijk het veld in moesten komen. Al snel kregen zij versterking van medisch personeel. Op televisiebeelden was te zien hoe Eriksen werd gereanimeerd. Hij bleek te zijn getroffen door een hartstilstand, zo meldde teamarts Morten Boesen van de Deense selectie zondag.

Hartstichting

De Hartstichting kreeg daarop zaterdag zo’n driehonderd nieuwe aanmeldingen binnen voor burgerhulpverleners. “Op een normale dag zijn dat er veertig”, zegt een woordvoerder. Een burgerhulpverlener is onderdeel van het reanimatie-oproepsysteem HartslagNu. Op de website van de stichting zochten mensen ongeveer drie keer zoveel dan normaal op het thema hartstilstand en 2,5 keer zoveel op reanimatie.

Rode Kruis

Een woordvoerder van het Rode Kruis laat weten dat zo’n tachtig mensen zich zaterdagavond na het incident inschreven voor een EHBO-cursus, dat was zo’n 333 procent meer dan normaal. Zondag rond 19.00 uur was dat al gestegen tot 360 procent. “Als we specifieker kijken naar interesse in de reanimatiecursussen dan zien we een vertienvoudiging van het aantal bezoekers.” In totaal zijn bij het Rode Kruis de afgelopen 24 uur 150 cursussen extra verkocht. Ook gingen vele duizenden mensen op zoek naar informatie over reanimatie. Ze lazen de artikelen op de website en keken naar de uitlegvideo’s op het YouTube-kanaal van het Rode Kruis. “Ook dat is veel meer dan normaal.” (ANP)