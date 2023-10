Veel bloemen op gedenkplek omgekomen docent in Erasmus MC

Bij een speciaal ingerichte gedenkplek voor de vorige week doodgeschoten docent en huisarts in het Rotterdamse Erasmus MC liggen inmiddels veel bloemen, kaartjes en brieven. Ook zijn ledlichtjes neergezet. Bezoekers van het ziekenhuis en personeel houden in het voorbijgaan even stil bij de plek bij het kunstwerk Duna in de passage, waar ook foto’s van de omgekomen Jurgen Damen staan.

Bij een van de foto’s staat de tekst: “De verslagenheid is onbeschrijfbaar. Zonder Jurgen zal het nooit meer hetzelfde zijn”. Eronder staat een beeldje van een engel. Op kaartjes aan bloemen spreken mensen hun medeleven uit aan de nabestaanden en wensen ze medewerkers van het Erasmus MC sterkte. Ook worden er in een brief herinneringen opgehaald aan Damen. Onder de bloemen die rondom het kunstwerk liggen, is ook een boeket van voetbalclub Feyenoord.

Hou elkaar vast

Bij binnenkomst in het ziekenhuis staat op ledschermen: ‘Hou elkaar vast’, waarbij mensen voor een luisterend oor worden doorverwezen naar een speciale hulplijn of Slachtofferhulp.

De 43-jarige Damen werd vorige week donderdag neergeschoten in een onderwijslokaal in het Erasmus MC. Even daarvoor had de vermoedelijke schutter, Fouad L. (32), het vuur geopend op een 39-jarige buurvrouw en haar 14-jarige dochter in de wijk Delfshaven. Alle drie overleefden de schietpartijen niet. L. wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die beslist of hij langer vast blijft zitten. (ANP)