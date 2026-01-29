Skipr

Veel breuken in januari door sneeuw en gladheid

,

De maand januari is voor ziekenhuizen in Groningen, Drenthe en Friesland druk verlopen. Vanaf donderdag 1 januari tot en met donderdag 29 januari gaf het KNMI op 21 dagen waarschuwingscodes voor gladheid af in die noordelijke provincies.

Ziekenhuizen hielpen veel patiënten die door de aanhoudende gladheid gebroken polsen, heupfracturen en verwondingen aan het hoofd opliepen. “Het was niet alleen druk op de spoedeisende hulp,” zegt een woordvoerder van ziekenhuizen van Treant in Emmen, Stadskanaal en Hoogeveen, “maar voortvloeiend daaruit ook op de afdelingen radiologie en in de operatiekamers.”

Gladheid erger dan sneeuw

In het Groningse Martiniziekenhuis merkt personeel dat “verraderlijke gladheid” meer letsel oplevert dan zichtbare sneeuw. “Juist wanneer het lastig is om in te schatten of het glad is, zien we veel botbreuken,” zegt een woordvoerder. Zo was er medio januari sprake van “bar winterweer” en viel in Groningen een dik pak sneeuw. Opvallend was dat er minder patiënten met gladheidsletsel naar de spoedeisende hulp kwamen dan toen het buiten niet wit was.

Afgelopen weekend was het op de spoedafdeling weer een stuk drukker, aldus de woordvoerder. “Daardoor moesten patiënten soms even wachten. Maar de sfeer bleef goed: mensen waren geduldig en niemand was agressief. Mijn complimenten voor de patiënten.”

De woordvoerder zegt dat extra voorbereiding op de grote patiëntenaantallen in het Martiniziekenhuis niet nodig was. “Wij zijn eigenlijk altijd voorbereid op het helpen van veel patiënten,” zegt zij daarover. “De spoedeisende hulp is een geoliede machine en het team weet goed met drukte om te gaan.”

