Ambulantisering ggz verbetert kwaliteit van leven niet

De rapportage gaat in op de regionale trends binnen de ggz en de zorg voor verschillende psychische aandoeningen. Hoewel de klinische capaciteit is afgebouwd, heeft de ambulantisering van de ggz amper tot fundamentele verbeteringen geleid, aldus Trimbos. De afbouw van klinische capaciteit en beschermd wonen heeft geen extra middelen voor ambulante zorg opgeleverd. Ook mist er een landelijk gedragen beeld van wat ambulantisering is en hoe dit vorm gegeven moet worden.

Regionale trends

Uit de rapportage komt weinig verband tussen de regionale afname van bedden en de opbouw van ambulante zorg in diezelfde regio naar voren. Wat verder opvalt volgens Trimbos, is dat de meest voorkomende diagnosegroep in het psychiatrisch ziekenhuis, schizofrenie en andere psychosen, door de jaren een veel kleinere toename van ambulante behandeling laat zien, dan andere diagnosegroepen, zoals angststoornissen.

Innovatie

Omdat veel zorgaanbieders (financieel) aan het overleven zijn, zo stelt Trimbos, is er weinig ruimte voor innovatie. Dit op gang krijgen, vergt een verdiepende, regionale analyse. Echter een goed geïntegreerde lokale samenwerking van financiers en aanbieders komt nog moeilijk van de grond. Dit zou erop wijzen dat er meer regionale en landelijke facilitering en sturing nodig is van ambulantisering van de ggz.

Mismatch

Uit peilingen voor de LMA onder het panel Psychisch Gezien, een groot en landelijk panel van en voor mensen met aanhoudende psychische aandoeningen, blijkt dat evenals vorig jaar gevoelens van eenzaamheid groot zijn. Mensen met psychische aandoeningen zou één van de meest eenzame groepen in de bevolking zijn. Van de panelleden geeft 40% aan dat er sprake is van een mismatch tussen zorgbehoefte en –aanbod. Bijna de helft wil dan ook aanpassingen in aard of intensiteit van de geboden professionele hulp, op het gebied van zingeving en perspectief, dagelijkse bezigheden en sociale contacten. Hier valt volgens Trimbos duidelijk winst te behalen.