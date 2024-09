Veel jonge vrouwen kampen met depressieve gevoelens

Zo’n 42 procent van de bevolking heeft vorig jaar angstige of depressieve gevoelens gehad in de maand voordat statistiekbureau CBS hen daarover bevroeg.

Volgens het CBS is dat een daling ten opzichte van 2022, maar nog altijd hoger dan in de jaren voor corona. In 2021 en 2022 lag het percentage mensen met dergelijke klachten op 44 procent.

Bij vrouwen kwamen angst- en depressiegevoelens ook vorig jaar weer meer voor (48 procent) dan onder mannen (37 procent). De groep 18- tot 25-jarigen hadden ze het vaakst (53 procent).

Onder senioren is er al sinds 2014 amper verschil, de stijgingen van genoemde gevoelens doen zich met name voor in de groep van 18 tot 40. (ANP)