Veel zorginstellingen verwachten hack

Dat blijkt uit onderzoek van softwareleverancier SoftwareOne: 85 procent van de medewerkers bij dertig grote zorginstellingen in Nederland zegt dat het kennisniveau laag is. Daarom zegt 92 procent dat het dan ook realistisch is “dat het niet de vraag is óf we ooit gehackt worden, maar wanneer”.

Dat een hack tot flinke problemen kan leiden, blijkt uit het feit dat weliswaar alle zorginstellingen in het bezit zijn van een data back-upsystem, maar slechts de helft aangeeft dat de disaster recovery procedure op gezette tijden getest wordt. Ook heeft slechts de helft van de zorginstellingen een remediation plan voor de kritische toepassingen binnen de organisatie.