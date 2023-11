Vektis lanceert dashboard met actuele knelpunten in huisartsenzorg

Een nieuw dashboard moet de actuele problemen in de huisartsenzorg per regio inzichtelijk maken. Het dashboard is gemaakt door Vektis in opdracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Personeelstekort en een toename van het zorggebruik zijn knellende problemen in de huisartsenzorg. Wat er speelt in welke regio is te zien in het dashboard. De informatie in het dashboard is afgeleid uit data over de gedeclareerde zorg in Nederland en de registraties door zorgverleners in het AGB-register.

Uitstroom

Momenteel bevat het onder meer informatie over de hoeveelheid verzekerden zonder huisarts, de uitstroom van huisartsen die met pensioen gaan en de samenstelling van de patiëntenpopulatie. Het is de bedoeling dat dit later verder wordt uitgebreid.

Regionaal inzicht

“Het dashboard maakt op regionaal niveau inzichtelijk hoe het zorgaanbod aansluit op de zorgvraag”, schrijft Vektis. Dat moet huisartsen, huisartsen, zorgverzekeraars, overheden en ondersteunende organisaties helpen de problemen op te lossen. Bovendien maakt het een vergelijking tussen verschillende regio’s mogelijk.