Veldhovense arts lijkt eindpunt in handel in navelstrengbloed

,

De in opspraak geraakte Veldhovense arts Jens Fischer de Brabander lijkt met zijn illegale bloedtransfusies het eindstation te zijn geweest van een levendige handel in navelstrengbloed van Slowaakse moeders. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Zeker tientallen vrouwen kregen niet de waarheid te horen over de plannen met hun bloed, ontdekte een Slowaakse parlementariër.

Veel vrouwen wisten niet dat patiënten in het buitenland tienduizenden euro’s voor het door hen gedoneerde bloed moesten betalen. Dat zegt de Slowaakse parlementariër Vladimíra Marcinková, die de vrouwen sprak, tegen de krant.

Voor kankerpatiënten

In een Slowaaks nieuwsprogramma kwamen vorig jaar vrouwen aan het woord die navelstrengbloed hadden gedoneerd in Slowakije. Een moeder vertelt dat haar was voorgehouden dat haar bloeddonatie voor kankerpatiënten was bedoeld. Een andere moeder vernam pas na de bloedafname dat er navelstrengbloed bij haar was afgenomen.

