Verbeterde urgentie-indeling laat ambulances sneller rijden

Dat blijkt uit landelijke cijfers van het RIVM en onderzoek van het NIVEL.

Toename complexe zorgvragen

De spoedeisende ambulancezorg was tientallen jaren ingedeeld in de urgentiecategorieën A1 (levensbedreigende situaties), A2 (geen sprake van direct levensgevaar, maar situaties met (ernstige) gezondheidsschade) en B (geplande inzet). Door toename van complexe zorgvragen was er behoefte aan een nieuwe categorie. Die kwam er in februari 2024 in de vorm van urgentiecategorie A0.

Uit gegevens van de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) blijkt dat er in 2024 in totaal 725.739 A0- en A1-ritten waren. Hiervan werd aan 22.124 ritten de nieuwe A0 urgentie toegekend, wat overeenkomt met 3 procent van de A0 en A1 urgenties samen. De ambulance was bij een A0 urgentie 1 minuut en 39 seconden sneller ter plaatse dan bij een A1 urgentie.

Spoedcategorieën

De implementatie van de nieuwe A0 urgentie verliep volgens centralisten van de meldkamers en de medisch managers ambulancezorg goed. Het werken met de A0 urgentie van de VUI is volgens hen geen grote verandering. In de praktijk werd voorheen in de brede A1 urgentie-categorie ook al onderscheid gemaakt tussen grootst mogelijke spoed zoals reanimaties of verstikking en spoed. Circa de helft van de 105 centralisten die de vragenlijst invulden vindt de nieuwe A0 urgentie een verbetering. De nieuwe A0 urgentie geeft meer duidelijkheid voor centralisten en ambulancezorgprofessionals van de rijdienst doordat direct zichtbaar is dat er een levensbedreigende situatie is.

Responstijden

Door de toevoeging van de A0 urgentie-categorie aan de A1 en A2 urgentie-categorieën, krijgen patiënten in een acuut levensbedreigende situatie de snelst mogelijke zorg: de gemiddelde responstijd is 8 minuten en 35 seconden. Verschillende ambulancezorgprofessionals waren ongerust over langere responstijden van de A1- en A2-ritten door de nieuwe A0 urgentie. De responstijden voor de A1 (10 minuten en 13 seconden) en A2 urgenties (15 minuten en 51 seconden) in 2024 zijn echter vrijwel gelijk aan die van de A1 en A2 urgenties in 2023 (10 minuten en 12 seconden, respectievelijk 15 minuten en 48 seconden). Patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg lijken in dit opzicht door de implementatie van de nieuwe A0 urgentie gelijk gebleven.

Ambulancezorg Nederland

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Ambulancezorg Nederland (AZN). Uitgenodigd via de Regionale Ambulancevoorzieningen vulden 163 patiënten/melders en 667 ambulancezorgprofessionals een online vragenlijst in. In groepsgesprekken met ambulancezorgprofessionals en melders is duiding gegeven aan de resultaten van de vragenlijst. Routinematig geregistreerde gegevens van de RAV’s zijn gebruikt om het aantal spoedritten en responsetijden in kaart te brengen.