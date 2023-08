Verduisterd geld Vrienden Bravis terugbetaald

De Stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis is opgelucht dat de 84.000 euro die tussen juni 2021 en juni 2023 was verduisterd, is teruggestort. De organisatie heeft aangifte wegens fraude gedaan tegen haar voormalig penningmeester. Die heeft het geld inmiddels weer overgemaakt aan de stichting.

“We zijn opgelucht dat we kunnen melden dat het geld is terugbetaald. Maar het spreekt voor zich dat we deze hele situatie liever niet hadden meegemaakt”, laat voorzitter Piet van den Kieboom weten in een statement. De stichting heeft maatregelen genomen die fraude in de toekomst moeten voorkomen.

Geschrokken

Het Bravis ziekenhuis, dat hoofdlocaties heeft in Roosendaal en Bergen op Zoom, gaf eerder aan geschrokken te zijn, maar te blijven samenwerken met de stichting. “Wij blijven achter de bedoeling van de stichting staan. Deze actie van één persoon doet daar niets aan af.”

De Stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis helpt met projecten die het verblijf van patiënten prettiger moeten maken, maar die niet onder de zorg zelf vallen. (ANP)