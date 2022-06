Vereniging Eigen Huis: ‘Bouw snel meer seniorenwoningen’

Vereniging Eigen Huis (VEH) doet een oproep aan de overheid en aan gemeenten: maak werk van de bouw van geschikte woningen voor ouderen. Er is nu een tekort van 350 duizend levensloopbestendige woningen en dat aantal loopt verder op, zegt de VEH. “Onderken dit tekort en zet dit snel om in doelgericht beleid.’

Volgens Vereniging Eigen Huis zou ongeveer de helft van de nieuwbouwwoningen moeten voldoen aan de woonwensen van ouderen om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Dat blijkt uit VEH-onderzoek onder meer dan tachtigduizend huiseigenaren van 55 jaar en ouder. Veel ouderen willen best verhuizen, maar er zijn te weinig geschikte woningen – bijvoorbeeld zonder trappen of drempels. Dus blijven zij te groot wonen, met alle zorgen en beperkingen – en dus zorgkosten – van dien. Bovendien raakt daardoor de woningmarkt verstopt. VEH vindt het opvallend dat veel gemeentelijke woonzorgvisies zich concentreren op de huur- en zorgsector, terwijl de meeste senioren juist een koophuis hebben.

Verhuizen

Uit het woonwensenonderzoek blijkt dat meer dan de helft van de senioren zo lang mogelijk zelfstandig wil blijven wonen. Senioren willen actief blijven en de regie over hun leven behouden. Iets meer dan tien procent is bezorgd over vereenzaming en de extra druk op de mantelzorgers. Bijna de helft van de ondervraagde senioren heeft stappen ondernomen om te verhuizen of om de woning aan te passen. Een kwart van de ondervraagden denkt niet aan verhuizen.