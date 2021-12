Verenso benoemt Nienke Nieuwenhuizen tot erelid

Kaart

“In de zeven jaar dat Nienke Nieuwenhuizen bestuursvoorzitter van Verenso was, heeft zij het specialisme ouderengeneeskunde landelijk op de kaart gezet”, stelt Jacqueline de Groot, de huidige bestuursvoorzitter. “Ze zorgde dat Verenso een prominente plaats kreeg aan overlegtafels in de ouderenzorg. Tijdens COVID-19 was zij het gezicht van de leden en werd ze het boegbeeld van de sector in de media.”

Levenseinde

Nieuwenhuizen agendeerde thema’s rondom levenseinde en dementie en benadrukte het belang van goede zorg en behandeling van patiënten in verpleeghuizen.

Financiering

Ze maakte zich hard voor de financiering van de specialisten ouderengeneeskunde in de eerstelijn en zorgde ervoor dat er een betaaltitel kwam voor specialisten ouderengeneeskunde in de Zorgverzekeringswet.

In augustus 2020 interviewde redacteur Bart Kiers Nieuwenhuizen over de coronacrisis in de ouderenzorg. Luister dat interview hier terug.