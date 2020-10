Verenso: verpleeghuizen staan met ‘rug tegen de muur’

Verpleeghuizen staan door de heropleving van het coronavirus met ‘de rug tegen de muur’. Dat stelt beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso. Door ziekte of quarantaine van zorgmedewerkers ontstaan steeds vaker problemen in de bezetting, met afschaling van de zorg als gevolg. Gebrek aan aandacht en regie verergeren de toestand.

“Sinds begin oktober zien we iedere week een verdubbeling van het aantal besmettingen in verpleeghuizen”, zegt voorzitter Jacqueline de Groot. “Inmiddels staat de continuïteit van zorg voor de meest kwetsbaren zwaar onder druk.”

Peiling

Uit een peiling blijkt dat bijna de helft van de specialisten ouderengeneeskunde denkt de kwaliteit van hun behandelingen de komende tijd niet op het gewenste niveau te kunnen houden. Ruim een derde is de zorg al aan het afschalen.

Niet wassen

Volgens De Groot kunnen verpleeghuizen anders dan de ziekenhuizen in wezen niet afschalen. “In het verpleeghuis gaat het om bewoners”, aldus De Groot. “Daar kun je de zorg niet zomaar afschalen. Dat betekent dat bewoners niet gewassen worden of uit bed geholpen worden.”

Ouderen thuis

Verenso maakt zich misschien nog wel meer zorgen over de kwetsbare ouderen thuis. Uit de enquête blijkt dat huisbezoeken fors worden afgebouwd. Nog maar 44 procent kan die huisbezoeken op hetzelfde niveau houden.

Aandacht

Het stoort de specialisten ouderengeneeskunde dat er wederom onvoldoende aandacht is voor de situatie van kwetsbare ouderen. “We zien de aandacht vooral uitgaan naar de ziekenhuizen en de IC’s”, zegt De Groot. “Tegelijkertijd kampen de verpleeghuizen en de wijkzorg met een nijpende situatie, die onderbelicht blijft. De meeste kwetsbare ouderen komen immers helemaal niet meer in het ziekenhuis terecht, maar lopen met Covid-19 wel het grootste risico. De verpleeghuizen en de wijkzorg hebben hierdoor in feite een IC-functie.”

Geen regie

Verenso verwacht dat de situatie de komende tijd verder zal verergeren. Die verwachting wordt mede ingegeven door een gebrek aan landelijke regie. “We missen de landelijke regie om na te denken over oplossingen, met name op het gebied van zorgmedewerkers”, stelt De Groot. “Ook missen we, net als in de eerste golf, de verbinding tussen de ziekenhuiszorg en de langdurige zorg. Daarbij moeten we niet vergeten dat er ook nu nog medewerkers zijn die aan het herstellen zijn van ziekte in de eerste golf. In dat opzicht is er sprake van een dubbele belasting. Soms begrijpen artsen in het ziekenhuis niet dat wij geen mensen kunnen overnemen, maar we staan inmiddels met onze rug tegen de muur.”