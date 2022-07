Vergrijzing cliënt gehandicaptenzorg zet arts verder onder druk

De groep 60-plussers is de snelst groeiende leeftijdsgroep binnen de gehandicaptenzorg wat tot extra druk leidt bij artsen. Op latere leeftijd ontstaan meer fysieke problemen bij cliënten waardoor extra aandacht nodig is van de medisch specialist.

De groep 60-plus in de clientèle van de gehandicaptenzorg is tussen 2015 en 2020 met 21 procent gegroeid van 15.730 cliënten naar 18.975, blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Rebel. De stijging is lager dan de groei van de gehele populatie, maar dit beeld is vertekend door een sterke instroom van jonge cliënten vanuit de overgangsregeling tussen 2015 en 2017.

Cliënt wordt steeds ouder

Als die relatief jonge groep cliënten buiten beschouwing wordt gelaten en alleen naar de cijfers na 2017 wordt gekeken, blijkt de groep 60-plussers met 11 procent te zijn gegroeid. De groep cliënten in de categorie 18 tot 60 jaar steeg met 8 procent.

De populatie vergrijst onder meer doordat cliënten simpelweg ouder lijken te worden. De gemiddelde leeftijd schommelt weliswaar al jaren rond 63/64 jaar, maar, merken de onderzoekers op, onderliggend kan dit cijfer een vertekend beeld geven. Zo groeit zowel de groep cliënten die sterft onder de 18 jaar, maar stijgt ook het aantal cliënten dat ouder is dan 70 jaar op het moment van overlijden. Zo kan het lijken alsof de gemiddelde leeftijd nauwelijks beweegt, maar krijgen zorginstellingen wel te maken met een steeds ouder wordende groep cliënten.

Flink meer indicaties

Uit de cijfers van Rebel blijkt in het algemeen dat het totale aantal cliënten met een indicatie voor langdurige verstandelijke gehandicaptenzorg flink is gestegen. In 2015 waren er ruim 95.000 cliënten met een VG-indicatie. In 2020 ging het om 116.000 VG-cliënten, een stijging van 22 procent. Die stijging wordt vooral verklaard door het Wlz-overgangsrecht. Na 2017, toen de regeling ten einde kwam, bedroeg de groei gemiddeld zo’n 2 procent per jaar. Rebel verwacht voor de komende vijf jaar een groei van rond de 2 procent, als er tenminste geen grote beleidswijzigingen worden doorgevoerd.

Verder ontvangen steeds meer cliënten meerzorg. Dit houdt in dat een cliënt meer zorg krijgt dan alleen op grond van de indicatie mogelijk is. Hiervoor moet extra geld worden toegekend. In 2015 ging het om 7 procent van de populatie en in 2020 om 11 procent. Het totale aantal cliënten dat meerzorg ontving, steeg van 1.990 naar 4.230, een groei van 113 procent. Tijdens interviews zeggen betrokkenen dat dit met name wordt ingezet om beter om te gaan met de gedragsproblematiek van cliënten.