Verkoop vastgoed Albert Schweitzer ziekenhuis leidt tot Kamervragen

Is het wenselijk dat buitenlandse bedrijven eigenaar zijn van Nederlands zorgvastgoed? Vooral als dit vastgoed onderdeel is van de vitale zorginfrastructuur, zoals een ziekenhuis? Deze en andere vragen stelt CDA-Kamerlid Joba van de Berg aan de minister Van Ark (Medische Zorg) naar aanleiding van de verkoop van een deel van het vastgoed van het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz).

Het ASz in Dordrecht verkoopt een deel van zijn vastgoed aan de Canadese beursgenoteerde investeringsmaatschappij NorthWest Healthcare Properties. De belegger betaalt ruim honderd miljoen euro voor 38.000 vierkante meter aan vastgoed, zo werd in juli bekend. Het gaat om de nieuwste gebouwen in de ziekenhuiszone van het Gezondheidspark Dordrecht, gebouwd in de periode 2008 tot 2011. Deze zijn deels in gebruik bij het ziekenhuis zelf en deels bij andere organisaties, waaronder de GGD, het Da Vinci College en het Erasmus MC. Financieel bestuurder Diederik Zijderveld liet aan Skipr weten dat het geld voor het grootste deel gebruikt wordt om de hypotheek op deze gebouwen af te lossen. Voor de huurders van de panden verandert niks.

Voorwaarden en eisen

De transactie werd afgelopen week genoemd in een analyse van het beleggingsklimaat in het Nederlandse zorgvastgoed door adviesbureau Capital Value. Met 110 miljoen euro draagt de transactie significant bij aan een nieuw record in het beleggingsvolume in het zorgvastgoed. Voor Kamerlid Van den Berg aanleiding om vragen aan de minister voor Medische Zorg te stellen. De CDA’er wil onder meer weten welke voorwaarden en eisen er worden gesteld aan de verkoop van zorgvastgoed en wie hier toezicht op houdt.

Zorginstellingen die van plan zijn vastgoed te verkopen zijn wettelijk verplicht om dit te melden aan het College Sanering zorginstellingen. Op grond van de Wet Toetreding Zorginstellingen (WTZi) houdt het College sanering als zelfstandig bestuursorgaan toezicht op deze transacties. Doel van het beleid is het voorkomen dat geld “weglekt” uit de sector.

Financieel herstel

In het geval van het Albert Schweitzer is de verkoop onderdeel van een financieel herstelprogramma van het ziekenhuis. Hiermee is gedurende drie jaar de financiële positie en het jaarlijks rendement aanzienlijk verbeterd. In 2020 noteerde Albert Schweitzer een resultaat van 8,8 miljoen euro op een omzet van 416 miljoen euro. “Doordat we nu blijvend betere resultaten laten zien, krijgen we meer ruimte voor vervanging en vernieuwing en voor investeren in innovatie en kwaliteit”, zei financieel bestuurder Zijderveld dan ook.

Voor CDA-Kamerlid Van den Berg blijft het de vraag of het wenselijk is dat buitenlandse bedrijven eigenaar zijn van zorgvastgoed terwijl deze gebouwen onderdeel zijn van de “vitale zorginfrastructuur”. Ze zet ook vraagtekens bij de toenemende interesse van buitenlandse beleggers in het Nederlandse zorgvastgoed.

Gunstiger beleggingsklimaat

Internationale partijen nemen in het eerste half jaar met 45 procent een groeiend aandeel van het beleggingsvolume voor hun rekening. Tussen 2018 en 2020 schommelde dit aandeel rond de 30 procent. Volgens de analisten van Capital Value wordt de toename door een aantal factoren gedreven. “Internationale beleggers ervaren in Nederland een beleggingsklimaat dat momenteel gunstiger is dan in de meeste andere Europese landen”, verklaart Capital Value.

“Er is veel buitenlands kapitaal beschikbaar en deze beleggers kunnen veelal volstaan met een scherper rendement dan veel Nederlandse beleggers. Hierdoor kunnen zij zeer competitieve biedingen uitbrengen.”

Volgens het adviesbureau zijn het overigens nog altijd voornamelijk institutionele beleggers en vastgoedfondsen die investeren in nieuw zorgvastgoed op goede locaties, al dan niet in samenwerking met zorginstellingen.