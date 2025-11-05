Skipr

Thema: Beleid en management
Verlaging eigen risico in ijskast

De geplande verlaging van het eigen risico in de zorgverzekering naar 165 euro per jaar is in de ijskast gezet. De ministerraad heeft het voorstel opgeschort vanwege een gebrek aan politieke steun, melden ingewijden aan De Telegraaf.

Het voorstel stond vrijdag op de agenda van het demissionaire kabinet, maar bij een rondgang werd duidelijk dat er geen meerderheid meer voor is in de Tweede Kamer. Zelfs als het kabinet had besloten het plan toch door te zetten, was de kans groot geweest dat de Kamer het alsnog controversieel zou verklaren.

Met de nieuwe machtsverhoudingen in de Tweede Kamer na de verkiezingen lijkt de kans op invoering van de verlaging bijzonder klein. De meeste partijen willen het eigen risico terugbrengen naar het oude niveau van 385 euro. D66 pleit daarbij voor een eigen bijdrage van maximaal 150 euro per behandeling. (ANP)

