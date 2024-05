Verlies van 7,3 miljoen voor MST over 2023

Medisch Spectrum Twente (MST) heeft over 2023 een negatief resultaat geboekt van 7,3 miljoen euro, waar een positief resultaat van 7,7 miljoen euro was voorzien.

Het ziekenhuis wijt het verlies aan incidentele posten. Zo bleek in de loop van het jaar dat de kosten en opbrengsten van de geleverde zorg niet in evenwicht waren.

Niet-passende contracten

“Doordat er aanzienlijk meer zorg is geleverd dan aanvankelijk werd gedacht, waren niet alle contracten met zorgverzekeraars passend. Hoewel dit verschil in 2023 is geconstateerd, heeft het ziekenhuis ervoor gekozen te blijven voldoen aan de zorgvraag, waarbij enkele contracten tussentijds zijn aangepast”, aldus MST.

Verder meldt het ziekenhuis incidentele uitgaven als gevolg van de CAO. “De financiële positie van MST is inmiddels dermate stevig dat de incidentele tegenvaller over 2023 opgevangen kan worden vanuit het eigen vermogen van het ziekenhuis.”