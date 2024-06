Vermindering aantal SEH-bezoeken door nieuwe aanpak trombosebeen

Grote voordeel is dat de patiënt niet naar de drukke SEH hoeft, maar zonder wachttijd op een gepland tijdstip door een gespecialiseerd team kan worden behandeld. Daardoor vermindert het aantal SEH-bezoeken significant, schrijft Zuyderland.

Studies

Een team van onderzoekers heeft dit zorgpad in twee studies geëvalueerd. Uit deze onderzoeken onder 2200 patiënten die het zorgpad doorliepen blijkt dat de aanpak van Zuyderland veilig is en leidt tot hoge patiënttevredenheid. Hiermee kunnen landelijk jaarlijks duizenden SEH-bezoeken worden omgezet naar geplande afspraken, hetgeen leidt tot kwalitatief betere zorg, geen wachttijd voor patiënten en minder drukte op de SEH.

Lange wachttijden

Een trombosebeen is een gevaarlijke aandoening omdat toename hiervan kan leiden tot longembolie en daardoor sterfte. In vrijwel alle ziekenhuizen worden patiënten met een verdenking op trombose daarom verwezen naar de SEH. Jaarlijks is er bij twee tot drie op de duizend volwassenen de verdenking op een trombosebeen, wat regelmatig leidt tot drukte op de SEH en lange wachttijden voor deze patiënten. De inzet van dit zorgpad kan dit beperken.