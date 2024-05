Vermoedelijk geen slachtoffers ingestorte parkeergarage Nieuwegein

Specialistische teams van onder meer Urban Search and Rescue Nederland (USAR.NL) hebben met drie honden afzonderlijk van elkaar in de garage gezocht. “Die zijn nergens op aangeslagen”, zegt de woordvoerder. Ook zijn met drones beelden gemaakt van de ingestorte helling. “We hebben geen teken dat er iemand aanwezig is en er zijn geen vermissingen gemeld”, zegt de woordvoerder. Het ziekenhuis heeft al zijn personeel gebeld.

“Op basis van deze informatie mogen we concluderen dat er niemand aanwezig was toen de helling instortte”, meldt de veiligheidsregio.

De meeste hulpdiensten zijn maandagochtend tegen 02.00 uur vertrokken bij de parkeergarage van Q-park, waar zondagavond hellingen vanaf de zesde verdieping instortten. Volgens de woordvoerder is een gebied van 50 bij 8 meter over zes verdiepingen rondom de helling in de garage onveilig verklaard. Over de oorzaak is nog niets bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan. De politie heeft de garage afgezet met hekken en de hulpdiensten hebben de garage inmiddels overdragen aan Q-park.

Harde klap

Op het moment van instorten was voor zover bekend een persoon aanwezig in de garage. Die heeft volgens de woordvoerder niks gezien maar wel een harde klap gehoord, waarop hij de auto heeft geparkeerd en naar buiten is gegaan. “Hij is inmiddels thuis en hevig geschrokken.”

In de garage staan over meerdere verdiepingen verspreid nog enkele tientallen auto’s geparkeerd. Ook staan er wat fietsen in een fietsenstalling.