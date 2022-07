Vernieuwde raad van toezicht bij Auris

Dat meldt Koninklijke Auris Groep op 12 juli. Paul van Wingaarden is sinds maart 2016 lid van de raad van toezicht van Auris. Hij heeft een brede financiële achtergrond en was al voorzitter van de financiële commissie. Daar naast was hij sinds eind 2017 vicevoorzitter. Van Wingaarden is bestuurder bij de Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW Zorg), een grote ouderenzorg organisatie in de regio Den Haag.

Annemarie Laeven-de Boer is per 1 augustus benoemd tot lid van de raad van toezicht. Zij krijgt bedrijfsvoering en financiën als aandachtsgebied. Laeven-De Boer is voorzitter van de raad van bestuur van Santé Partners, een organisatie voor jeugdgezondheidszorg, wijkverpleging, verpleeghuiszorg en welzijn. Zij heeft een brede achtergrond in de zorg en toezichthoudende ervaring. Zo is zij onder meer lid van de raad van toezicht van Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra.

Horen, spreken, taal

Auris is de professionele partner van mensen die ondersteuning nodig hebben bij horen, spreken of taal. Auris bestaat uit scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, ambulante diensten, audiologische centra en zorglocaties. In de regio’s Zeeland, Zuid Holland, Noord-Holland en Midden-Nederland werken ruim 1500 mensen eraan om te zorgen dat onze cliënten zo veel mogelijk zelfstandig hun leven leiden en optimaal kunnen deelnemen aan de maatschappij.