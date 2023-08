Vernimmen weg uit raad van bestuur OLVG

In maart maakte het ziekenhuis bekend dat Pien Beltman is aangesteld. Zij treedt per 15 augustus toe tot de raad van bestuur. Zij vervangt Vernimmen, is vandaag duidelijk geworden na een bericht van Vernimmen op LinkedIn.

Volgens een woordvoerder van OLVG wordt Beltman chief operating officer (coo) bij OLVG en neemt de taken over van Vernimmen. Beltman is nu nog directeur van het Erasmus MC Sophia. Vernimmen heeft vrijdag haar laatste werkdag en neemt eind deze maand officieel afscheid, aldus OLVG.