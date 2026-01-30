Verpleefafdeling Beatrix Kinderziekenhuis ontruimd vanwege muis

Een verpleegafdeling in het Beatrix Kinderziekenhuis (UMCG) moet worden ontruimd omdat er een muis is gesignaleerd. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Het knaagdier is donderdagochtend gezien door een ouder van een kindje dat op de afdeling ligt. Het gaat om afdeling M4, waar doorgaans kinderen liggen met neurologische problemen of een aandoening aan de longen, of een combinatie van beide.

Het is de tweede keer in korte tijd dat er een muis is gezien op M4. In december was dit ook al zo. “Toen zijn er in een weekend ook bedden ontruimd en zijn collega’s op zoek gegaan naar de muis, maar helaas hebben ze hem niet te pakken gekregen”, zegt woordvoerder Marjolein te Winkel van het UMCG.

Deze keer wordt de klus nog grondiger aangepakt. Alle kinderen die vrijdag aan het eind van de dag nog op de afdeling liggen, worden elders ondergebracht. Het gaat om minimaal vier en maximaal zes kinderen die even op een andere afdeling moeten verblijven. (ANP)