Verpleegkundigen buitenspel bij ‘stroeve’ opschaling IC’s

Verpleegkundigen worden niet of nauwelijks gehoord bij de voorbereidingen voor opschaling van de IC-capaciteit. Blijkens een peiling van V&VN heeft 70 procent geen stem in de plannen voor de opvang van Covid-patiënten. Ook komen onderwerpen als flexibele roosters, kinderopvang, loopbaanperspectief of een andere inschaling amper aan bod. Mede daardoor verloopt de opschaling ‘stroef’, aldus V&VN.

De uitkomsten maken volgens de verpleegkundige beroepsvereniging duidelijk dat de belofte van meer verpleegkundige zeggenschap niet wordt waargemaakt. In het opschalingsplan van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) staat letterlijk dat “verpleegkundigen – landelijk én binnen hun ziekenhuis – een zware stem moeten krijgen bij de opschaling van IC-capaciteit.”

Bedroevend

In de praktijk is het hiermee volgens V&VN “ronduit bedroevend gesteld”. Zeventig procent van de respondenten zegt niet door de raad van bestuur betrokken te worden bij de plannen voor de opvang van Covid-patiënten. Slechts 21 procent geeft aan dat er een verpleegkundige in het crisisbeleidsteam zit. Zes van de tien verpleegkundigen zijn dan ook ontevreden over de mate van betrokkenheid.

Afspraak

“Ik roep al mijn collega’s op: stap af op je leidinggevende en het management en dwing die zeggenschap af”, adviseert voorzitter Rowan Marijnissen van V&VN-afdeling IC-verpleegkundigen. “Afspraak is afspraak. Ik weet hoe zwaar dat is, om niet alleen bovenop je werk te zitten maar ook bovenop het beleid en de besluitvorming binnen je ziekenhuis. Verandering komt niet vanzelf tot stand, maar we zijn zelf eigenaar van ons vak. En dus zullen we het zelf moeten doen.”

Uitgerust

Positief is dat een ruime meerderheid ziet dat ziekenhuizen werk maken van het werven en opleiden van IC-verpleegkundigen (75 procent). Bijna twee derde (64 procent) denkt dat de IC-afdelingen beter voorbereid zijn dan het afgelopen voorjaar. Wel ziet iets meer dan de helft een lagere personele bezetting op hun afdeling dan tijdens de eerste golf. Ruin een derde (37 procent) voelt zichzelf voldoende uitgerust om de zorg aan te kunnen bij een mogelijke tweede golf, 29 procent voelt dat niet.

Randvoorwaarden

Volgens V&VN komen ook betere randvoorwaarden nog niet van de grond. In het opschalingsplan is afgesproken dat de functie van IC-verpleegkundigen wordt geherwaardeerd, wanneer hun functie verandert. Tweederde geeft aan dat hier door hun werkgever niet over gesproken wordt. Ook onderwerpen als een flexibele roosters en contracten, loopbaanperspectief, een passender inschaling, scholing, coaching en supervisie en kinderopvang komen nauwelijks aan bod.

Advies

De uitkomsten van de V&VN-peiling staan haaks op het advies dat Chief Nursing Officer Biance Buurmans onlangs aan minister Van Ark van Medische Zorg gaf. Volgens Buurman vormen verpleegkundigen de sleutel tot de oplossing van problemen rond personeelstekorten. Om die reden moet hun stem op alle niveau’s gehoord worden, aldus Buurman. Als dit niet gebeurt, moet er wat Buurman betreft een wettelijke verplichting komen.