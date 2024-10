Verpleegkundigen Ikazia zitten nu ook aan de bestuurstafel

Sinds 1 juni zit de VSB aan de bestuurstafel met de raad van bestuur, het medische stafbestuur Ikazia (MSBI) en de Vereniging van medisch specialisten in dienstverband (VMSD).

Niet vanzelfsprekend

De omvorming is tot stand gekomen mede dankzij de nieuwe Ikazia-bestuurders, Inge de Wit en Robert Chabot. De ontwikkeling van professionele zeggenschap is ‘in een breder perspectief geplaatst en verder versterkt’. De Wit stelt dat deze ontwikkeling niet vanzelfsprekend is: “Gesteund door de wetswijziging Zeggenschap in de zorg (2023) en ontvangen subsidie vanuit het Landelijk Actieplan Zeggenschap (LAZ) hebben we echt stappen kunnen zetten. Om de beroepsgroep goed te vertegenwoordigen, is het belangrijk dat verpleegkundigen vanuit de beroepsinhoud goed georganiseerd zijn en input leveren. Door de komst van het VSB is dat nu het geval.”