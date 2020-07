Verpleegkundigen in Martini Ziekenhuis krijgen stem in rvb

Vanaf deze maand krijgen verpleegkundigen in het Martini Ziekenhuis een positie in de bestuursraad. Zij hebben hiermee inspraak op het hoogste bestuurlijke niveau binnen het ziekenhuis. Het Martini is een van de eerste Nederlandse ziekenhuizen waarin verpleegkundige op dit bestuurlijke niveau een stem hebben.

Ton Tiebosch is lid van de raad van bestuur (rvb) van het Martini Ziekenhuis. Verpleegkundigen vormen de grootste beroepsgroep van het ziekenhuis en de verpleegkundig professie vormt een essentieel onderdeel van de in het ziekenhuis geleverde zorg. Daarom is het volgens hem belangrijk dat deze beroepsgroep ook vertegenwoordigd is in de rvb. “Dat is in ons ziekenhuis het belangrijkste overlegorgaan waarin de raad van bestuur met de medische staf en nu dus ook de verpleegkundige staf, het ziekenhuis vormgeeft”, aldus Tiebosch op de website van het ziekenhuis.

Een ‘logische ontwikkeling’

Caroline Otter, verpleegkundige en bijna tien jaar voorzitter van de verpleegkundige staf, en Anneke Bueving, verpleegkundige en unithoofd bij de poliklinieken, zijn de verpleegkundigen om wie het gaat. “We zijn als verpleegkundige staf toegegroeid naar deze stap. Eigenlijk is het een logische ontwikkeling die past bij de positie die de verpleegkundige beroepsgroep in het Martini Ziekenhuis heeft”, aldus Otter. Bueving laat weten dat de uitdaging bij haar hart voor de verpleegkundige beroepsgroep past en bij haar ambitie om daar op strategisch niveau vorm aan te kunnen geven.

