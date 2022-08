Verpleegkundigen ‘vielen van stoel’ van concept zorgakkoord

In het conceptakkoord staan voorstellen om zorguitgaven te verschuiven. Zo wordt onder meer 600 miljoen euro weggehaald bij de wijkzorg. “Wij hadden juist investeringen verwacht”, aldus V&VN.

Bestemming onduidelijk

“De zorgvraag in de wijk groeit. Dat komt door vergrijzing, maar ook door twee andere factoren: enerzijds worden patiënten uit het ziekenhuis vroeger ontslagen, zodat de zorg naar de wijk gaat. Anderzijds wordt het voor ouderen steeds moeilijker om naar het verpleeghuis te mogen, waardoor ze langer in de wijk verzorgd moeten worden. De bezuiniging strookt dus niet met de koers die er in Nederland wordt gevaren.”

Overigens benadrukken kabinetsbronnen dat het niet om bezuinigingen gaat, maar dat de groei van de uitgaven wordt beperkt. Het geld zou bovendien binnen de zorg blijven. Waar het dan precies heengaat is nog onduidelijk.

Coronajaren

Het beschikbare budget voor onder meer de wijkzorg wordt al jaren niet volledig uitgegeven, stelt het ministerie van Volksgezondheid verder. Maar het is de vraag of de afgelopen coronajaren representatief zijn voor de uitgaven, zegt V&VN. “Bovendien: je kunt uitsluitend sturen op macrocijfers, maar betekent dat dan dat we allerlei mensen in de toekomst geen zorg meer gaan verlenen?”

Door groeien

De plannen zoals die nu op tafel liggen leiden alleen maar tot een groter personeelstekort in de wijkzorg, denkt beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen NU’91. “Het personeelstekort is een groot probleem, dat zien we nu al”, zegt een woordvoerster. “Later wordt het probleem alleen maar groter. Daarom moeten we er nu in investeren.” NU’91 stelt niet alleen een hoger salaris voor, maar vindt ook dat zorgmedewerkers meer kansen moeten krijgen om door te groeien of een opleiding te gaan doen.

Verder met onderhandelingen

Branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ wil dinsdag nog niet reageren op de uitgelekte conceptversie van het zorgakkoord. “Het klopt dat de budgetten niet helemaal worden opgemaakt en dat is ook zeer tegen onze zin. Maar we gaan nu eerst verder met de onderhandelingen.”

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) meldde maandag dat het verzekeraars zijn die zorgbudgetten laten liggen. Zorgverzekeraars Nederland wil daar dinsdag niet op ingaan.