Verpleegkundigen willen helpen bij tabaksverslaving

Dat is een “mooie eerste stap”, vindt Nelleke Maas (65), verpleegkundig specialist in de jeugdgezondheidszorg en lid van Taskforce Rookvrije Start, die betrokken was bij de totstandkoming van de V&VN-visie: “Het is nu aan zorgorganisaties om hier beleid op te maken. Dat is nodig, want nog niet alle professionals gaan het gesprek over roken aan met hun cliënten of patiënt.”

Maas vindt dat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten vaker het gesprek met cliënten moeten aangaan over hun tabaksverslaving. “In een consult van een kwartier moet er al vaak zoveel besproken worden, dat dit er dan bij inschiet. Het hangt nog te veel af hoe belangrijk een zorgmedewerker het vindt. Dat moet anders.”

Vooral in de wijkverpleging zijn de problemen groot, constateert V&VN. Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten die bij rokers thuis komen, komen vaak voor dilemma’s te staan. “Sommigen vinden het bijvoorbeeld moeilijk om er iets van te zeggen. Begrijpelijk, want je komt bij iemand thuis”, zegt Maas.